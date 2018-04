Windmolenbouwers buigen: toch lagere windmolens Pottendijk mogelijk

EMMEN - Windmolenbouwers Raedthuys en Yard zien toch mogelijkheden om windmolens met een tiphoogte van 149 meter te plaatsen op de locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

Dat zegt Arthur Vermeulen, directeur windenergie van Raedthuys. De structuurvisie van de gemeente Emmen laat windmolens hoger dan 150 meter niet toe, tenzij omwonenden anders toestaan. Dat is in Emmen niet het geval.Windmolenontwikkelaars Raedthuys en Yard zagen het niet zitten om windmolens met een maximale tiphoogte te bouwen van 149 meter, omdat deze in hun ogen niet rendabel genoeg zijn.Op de locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, één van de drie locaties waar windmolens komen in Emmen, willen Raedthuys en Yard nu wel molens van maximaal 150 meter bouwen.De reden dat beide ontwikkelaars dit nu wel zien zitten, is dat deze windmolens een stuk goedkoper zijn geworden. "We hebben wat aanbestedingen lopen en zien dat er een enorme concurrentie is ontstaan tussen windmolenfabrikanten. De prijsniveau's zijn omlaag gegaan en we verwachten dat dit zo blijft", licht Vermeulen toe. Daarnaast kunnen Raedthuys en Yard nog aanspraak maken op de subsidieronde van dit najaar. Die termijn was voorheen onduidelijk.In januari kwam akkerbouwer en initiatiefnemer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht met een plan bij de gemeente Emmen om zeven windmolens in combinatie met zonne-energie bij Pottendijk te realiseren. Dit plan werd breed omarmd en de gemeente Emmen verleende haar medewerking. Deddens zou ook zonder de andere ontwikkelaars de windmolens neer kunnen zetten in het gebied."Het is alles behalve optimaal, maar we willen uiteindelijk geen situatie met alleen maar verliezers", zegt Vermeulen. "Ik zie ook niet voor mij dat er naast de windmolens van Deddens van 149 meter, nog hogere windmolens komen."Dit betekent niet dat er op de andere locaties in Emmen die bestemd zijn voor windmolens, langs de N34 bij Westenesch en Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum, nu ook molens van maximaal 150 meter komen. Raedthuys en Yard die ook daarbij betrokken zijn, willen daar het liefst wel hogere windmolens."Met modernere windmolens, die hoger zijn, wordt er veel meer energie uit het gebied gehaald", aldus Vermeulen.