'Als de Formule 1 naar Assen komt, dan meteen voor vijf jaar'

AUTOSPORT - "Als we een contract aangaan met de Formule 1, dan zal dat voor vijf jaar zijn. Maar dat zal de Formule 1 zelf ook wensen. Die willen structurele plaatsen op de kalender hebben en niet dat ze daarmee wat gaan experimenteren", aldus TT-voorzitter Arjan Bos.

Sportpromotor Lee van Dam, oud-wethouder en motorsportbestuurder Theo Verdegem en oud TT-voorzitter Jos Vaessen vormen samen de Stichting Grand Prix Nederland Foundation. Zij zijn achter de schermen druk bezig om een spectaculair bidbook over Assen samen te stellen.



Max Verstappen-dorp

"Liberty, de eigenaar van de Formule 1, is een entertainmentbedrijf en geen sportbedrijf. Dus we hebben ze ook laten zien wat we met de Nacht van Assen doen. We hebben ze de ruimtes laten zien. We zijn nu bezig met een Max Verstappen-dorp voor achtduizend mensen met een plein met artiesten. Dus we moeten niet te hijgerig of te opdringerig zijn. Maar we moeten ervoor zorgen als we het bidbook daar neerleggen dat ze zeggen: wauw!", aldus stichtingsvoorzitter Vaessen.



'Ze komen dit jaar zeker naar Assen'

De zaken worden steeds concreter. Vaessen zat in Londen al om tafel met het Amerikaanse Formule 1 management van Liberty. "Ze hebben de eerste tekeningen goedgekeurd. Nu komt de hele grote uitwerk-tekening. Die wordt nog één keer door hun besproken en dan wordt hij naar Londen en naar ons gestuurd en dan zullen we ze uitnodigen. Ik ben er zeker van dat ze dit jaar hier in Assen komen kijken."



Plek op racekalender

Over de financiën maakt Vaessen zich nog de minste zorgen. Bedrijven uit binnen- en buitenland melden zich nu al aan. De grootste uitdaging is om een plek op de racekalender te verwerven.