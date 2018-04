Deel dit artikel:











Etherpiraten uit Emmen draaien deze week met een vergunning De piraten draaien deze week met een vergunning (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN/EMMEN - Een groep oud-etherpiraten uit Emmen en omgeving draait deze week legaal. De diskjockeys draaien gezamenlijk onder de naam Hitstream FM.

Geschreven door Robert Jansema

Via een vergunning, die de radiomakers aanvroegen bij het Commissariaat van de Media en het Agentschap Telecom, kunnen de heren nu ongestoord uitzenden. Van maandag tot en met zondag zijn de programma's te beluisteren in de gemeente Emmen op 105.60 MHz.



Draaien vanuit een tuinhuisje

Ruim veertig liefhebbers van het Nederlandstalige lied draaien bij radio Hitstream FM. Schuurtjes, tuinhuisjes en zolders zijn compleet omgebouwd tot huiskamercafé met radiostudio. Via hun thuisstudio wordt het signaal naar de zender gestuurd, die het vervolgens uitzendt op de radio.



Raymon Lasker uit Klazienaveen draait ook op Hitstream. "Er is veel vraag naar dit soort muziek. Dat blijkt ook uit de vele reacties die we krijgen. Onze muziek is niet vergelijkbaar met de programma's van bijvoorbeeld RadioNL. Wij draaien voornamelijk de muziek van de oude bruiloftsbandjes, zoals het Sneeuwbaltrio en de Tijdbrekers."