Deel dit artikel:











Liveblog: FC Emmen zet forse stap naar halve finales play-offs (gesloten) Volg FC Den Bosch - FC Emmen live

VOETBAL - In principe heeft FC Emmen aan vier punten in de komende twee duels voldoende om direct in te stromen in de halve finale van de play-offs. Punten die moeten worden gepakt tegen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht, de nummers 12 en 20 van de Jupiler League.





FC Den Bosch

De eerste horde die FC Emmen moet nemen is dus FC Den Bosch. Tegen die ploeg speelde Emmen eerder dit seizoen op eigen veld met 2-2 gelijk. In Den Bosch heeft FC Emmen het altijd lastig. Van de laatste tien ontmoetingen in Brabant won Emmen maar één keer (in september 2012, met 0-3).



Luister hier: FC Den Bosch - FC Emmen live



FC Den Bosch - FC Emmen is



Cambuur is FC Emmen afgelopen vrijdag gepasseerd op de ranglijst en heeft nu 1 punt meer dan de Drenten, maar wel een duel meer gespeeld.De eerste horde die FC Emmen moet nemen is dus FC Den Bosch. Tegen die ploeg speelde Emmen eerder dit seizoen op eigen veld met 2-2 gelijk. In Den Bosch heeft FC Emmen het altijd lastig. Van de laatste tien ontmoetingen in Brabant won Emmen maar één keer (in september 2012, met 0-3).FC Den Bosch - FC Emmen is LIVE te volgen op Radio Drenthe en via de link hieronder..