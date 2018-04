Deel dit artikel:











Afname aardgaswinning remt Drentse economische groei af De economische groei in Drenthe is met 0,4 procent afgenomen (foto: Pixabay)

ASSEN - De economische groei in Drenthe is in 2017 met 2,4 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze is echter afgeremd vanwege de afname van de aardgaswinning. Als de zogeheten delfstoffenwinning niet zou worden meegerekend, komt Drenthe op een stijging van 3,1 procent uit.

De grootste economische stijger in Drenthe is Noord-Drenthe met 2,6 procent, gevolgd door Zuidwest-Drenthe (2,68 procent) en Zuidoost-Drenthe (2,68 procent).



In de provincie Groningen is de economie zelfs gekrompen doordat er minder aardgas is gewonnen. Daar staat het percentage op -0,6 procent ten opzichte van 2016. Exclusief aardaswinst zou de groei daar op 2,5 procent liggen. Landelijk is het percentage met 3,2 gestegen.



Aandeel Drenthe

Met een daling van 1,48 procent staat Oost-Groningen onderaan de landelijke lijst. De economie is het hardst gestegen in de Noordoostpolder en op Urk (beide 6,46 procent).



Het aandeel van de Drentse economie op de Nederlandse economie is 2 procent. Dat is samen met Flevoland het laagste aandeel, in vergelijking met andere provincies. Bij Friesland en Groningen ligt dit op 3 procent.