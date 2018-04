Deel dit artikel:











Lagere aardgaswinning remt Drentse economische groei af De economie groeide in Drenthe met 2,4 procent (foto: Pixabay)

ASSEN - De economie in Drenthe is in 2017 met 2,4 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De groei werd geremd door de afname van de aardgaswinning. Als die zogeheten delfstoffenwinning niet wordt meegerekend, komt Drenthe op een stijging van 3,1 procent uit.





Landelijk groeide de economie met 3,2 procent.



In de provincie Groningen is de economie gekrompen doordat er minder aardgas is gewonnen. Daar staat het percentage op -0,6 procent ten opzichte van 2016. Als de afname van de aardgaswinning niet wordt meegerekend ligt de groei daar op 2,5 procent.



bekijk op de kaart hieronder de economische groei per regio

