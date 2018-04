Deel dit artikel:











De honingbij komt het meest voor in Drenthe Dit weekend werden bijen geteld (foto: pixabay.com)

ASSEN - De honingbij is dit weekend in Drenthe het vaakst geteld. Tijdens de Nationale Bijentelling werd de honingbij in onze provincie 1.187 keer geteld.





Landelijk ruim 40.000 bijen geteld

Landelijk gezien kwam de honingbij ook het meest voor, gevolgd door de rosse metselbij. De aardhommel staat landelijk op plek drie. In heel Nederland werden ruim 40.000 bijen geteld.



De bijentelling werd onder meer georganiseerd door IVN en LandschappenNL. De bedoeling hiervan was om erachter te komen hoeveel bijen er zijn en waar ze leven. Volgens de organisatoren is dit belangrijk, omdat de helft van alle bijensoorten bedreigd is.



Lees ook: De eerste nationale bijentelling: Is dat een zweefvlieg of een wilde bij? De aardhommel komt op de tweede plaats. Die bijensoort werd 347 keer geteld. De rosse metselbij 218 keer. In Drenthe deden 188 mensen mee aan de bijentelling. Het precieze overzicht van welke bijen waar werden geteld, is hier te zien.