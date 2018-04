Deel dit artikel:











Asser moskee vroeg om tonnen uit Saudi-Arabië De moskee in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Dertig moskeeën in Nederland hebben geld ontvangen uit Golfstaten of hebben financiering hier vandaan aangevraagd. Een daarvan is Moskee El-Moslimien in Assen.





Bewust achterhouden

Tot nu toe werd deze informatie bewust door de overheid geheim bewust achtergehouden, maar nu hebben het NRC en Nieuwsuur de hand op de informatie weten te leggen. Sinds 2010 informeren de twee Golfstaten het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwelijk. Het gaat om een totale geldstroom van miljoenen euro's.



750.000 euro

De Moskee El-Moslimien in Assen heeft op 14 j uni 2011 een geldbedrag aangevraagd in Saudie-Arabië, zo blijkt uit de lijst die dit land heeft opgestuurd naar Buitenlandse Zaken. Volgens de voorzitter van het Assense gebedshuis gaat het om een aanvraag van 750.000 euro. Dit bedrag zou nooit zijn ontvangen, zo zegt de voorzitter tegen Nieuwsuur.



Vrees voor salafisme

De financiële impulsen zijn omstreden omdat er zorgen zijn dat hiermee het salafisme naar de Nederlandse moskeeën wordt gebracht. Nieuwsuur heeft een vertrouwelijke memo van anti-terrorismecoördinator NCTV. Hieruit blijkt dat deze fundamentalistische variant van de islam groeit in ons land. Zo waren er vijf jaar geleden nog 13 salafistische moskeeën in ons land, waar dat er inmiddels 27 zijn.