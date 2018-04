Roger de Groot gaat tweede termijn als burgemeester in

ZUIDWOLDE - Roger de Groot is vanavond beëdigd als burgemeester van de gemeente De Wolden. Hij is door commissaris van de koning Jetta Klijnsma voor nog eens zes jaar benoemd.

De Groot was de afgelopen jaren ook al burgemeester. Na zes jaar zit een termijn erop en kan de burgemeester herbenoemd worden. De gemeenteraad van De Wolden stemde eerder al in met een herbenoeming van de CDA'er.De 51-jarige De Groot was voor zijn periode in De Wolden wethouder in de gemeente Raalte.