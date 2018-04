Deel dit artikel:











FC Emmen op poleposition naar laatste speelronde

VOETBAL - FC Emmen heeft na vanavond de belangrijke 7e positie in de Jupiler League weer in handen. De formatie van trainer Dick Lukkien versloeg FC Den Bosch in De Vliert met 2-1. Daardoor staat Emmen weer op de plek die een directe plek in de halve finale van de play-offs oplevert.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Cas Peters zorgde in de eerste helft uit een strafschop voor de 0-1. Daarna liet de Drentse club grote kansen liggen op de tweede goal. Michael Chacon (paal en schot op de handen van Den Bosch-doelman Leijten), Alexander Bannink (zijn inzet ging al dan niet over de doellijn) kregen de bal niet tegen de touwen.



Ook veel kansen na rust

Ook na rust kwamen er weer kansen op een tweede goal voor Emmen, maar bleek de Drentse club onzuiver in de eindpass. Stef Gronsveld schoot nog wel een keer over in kansrijke positie en Jansen Anco raakte het zijnet.



Twaalf minuten voor tijd was de eerste de beste kans aan de andere kant wel raak. Jort van der Sande tikte de bal binnen. Het leek buitenspel. De assistent-scheidsrechter stak zijn vlag ook wel in de lucht, maar werd overruled door de zwak leidende scheidsrechter Dieperink.



Het antwoord van FC Emmen volgde razendsnel. Stef Gronsveld ontsnapte aan de aandacht van alle Bosschenaren en tikte de bal precies door de benen van Leijten: 2-1.



Stand

FC Emmen heeft nu twee punten meer dan Cambuur en is bij een thuiszege op Jong FC Utrecht, aanstaande zaterdag, zeker van de halve finale van de play-offs. Ook een gelijkspel kan voldoende zijn, maar dan is de Drentse ploeg afhankelijk van Cambuur. Als die ploeg flink weet te scoren tegen Telstar kan het Emmen nog uit de halve finale houden.