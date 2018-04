'Duizenden abonnees Wildlands ontvangen verkeerde post'

EMMEN - Een vervelende fout bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Door een misser in het computersysteem kregen abonnementhouders brieven opgestuurd die niet voor hen waren bedoeld.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . Post die naar personen moest die hun abonnement nog niet hadden verlengd, kwam op de mat bij een flink aantal mensen dat dit al had gedaan.Hanneke Wijshake, woordvoerster van Wildlands, noemt het voorval 'erg vervelend' en 'klungelig'. In totaal zijn er zo'n drieduizend brieven naar het verkeerde adres gestuurd. "Ook mijn eigen ouders kregen zo'n brief. Mijn vader had opeens een heel andere voornaam", zegt Wijshake tegen de krant.De fout resulteerde in vele verontruste abonnementhouders. Dit had veel bezoekjes en telefoontjes tot gevolg. Zij wilden voornamelijk weten of Wildlands wel de juiste gegevens van hen heeft. Dat is wel het geval, verzekert Wijshake."Het systeem dat werd gebruikt voor de brievenactie, heeft bepaalde gegevens niet goed verwerkt." Daar ligt het probleem, zegt ze. "Het is dus niet zo dat administratie over de abonnementhouders niet op orde is.’’Hoe het fout heeft kunnen gaan in het systeem is niet duidelijk. De betrokken abonnees ontvangen een excuusbrief van het dieren- en attractiepark, aldus Dagblad van het Noorden.