Matchwinner Stef Gronsveld verbaast zichzelf met goal: En nog een belangrijke ook

VOETBAL - Hij scoorde voor het laatst een officiële goal in het shirt van Oranje onder 17. Vanavond, ruim vijf jaar later vindt hij het net opnieuw. Stef Gronsveld schoot FC Emmen in Den Bosch naar een cruciale zege.

FC Emmen op poleposition naar laatste speelronde

Dit is een beloning voor het harde werken Stef Gronsveld, FC Emmen

"Ik verbaas me er zelf ook over", lachte Gronsveld kort na afloop. "En het is ook nog eens een heel belangrijke goal."Gronsveld vervolgt: "We zijn nog niet zeker van de halve finale, maar we hebben de eerste stap wel gezet. Dit was een cruciaal duel voor ons en ondanks dat we het onszelf behoorlijk moeilijk hebben gemaakt was de zege wel terecht. En ook al had iemand anders de winnende goal gemaakt, dan was ik net zo blij geweest."Voor de rechtervleugelverdediger, die kort na zijn overstap van Feyenoord naar FC Emmen twee jaar geleden langdurig geblesseerd raakte, voelde de treffer als een overwinning op zichzelf. "Daar dacht ik na afloop wel even aan. Dat ik nu in de basis sta, belangrijk ben voor het team en ook nog eens scoor is wel een beloning voor het harde werken."