Bijna acht ton verlies voor Atlas Theater Emmen

Het Atlas Theater hoopt op 55.000 bezoekers in seizoen 2018-2019

EMMEN - Het Atlas Theater in Emmen gaat uit van een negatief resultaat van 771.000 euro in 2017 en 865.000 euro in 2018. Dit blijkt uit een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Geschreven door Janet Oortwijn



Doordat er vanuit wordt gegaan dat Wildlands, waar het Atlas Theater onder valt, in 2017 en 2018 positieve resultaten haalt van respectievelijk 775.000 euro en 874.000 euro op het park, wordt de begroting met een positief saldo afgesloten. De jaarrekening van 2017 van zowel het park als het theater is er, maar Wildlands geeft daar geen inzage in. Het college en de gemeenteraad mogen deze onder geheimhoudingsplicht inzien op het gemeentehuis.



'Groei vinden'

Volgens Van der Werf heeft het negatief resultaat van de begroting niet zozeer met bezoekersaantallen te maken. "Meer met dat wij een opstartend theater zijn en daar de groei in moeten vinden. We moeten ons nog beter profileren in de zakelijke markt. Het liefst zijn we morgen van dat negatieve resultaat af, deels door ons te ontwikkelen in de commerciële markt maar we moeten daar ook andere mogelijkheden voor gaan bekijken."



140 voorstellingen voor extra bezoekers

Het theater wil komend seizoen 55.000 bezoekers naar de zalen trekken. In het nieuwe seizoen, dat in september van dit jaar begint en loopt tot eind mei, worden daarom meer voorstellingen gespeeld. Geen 123 stuks, maar 140 voorstellingen zijn in Emmen te zien. Dat bleek tijdens de seizoenspresentatie gisteravond.



Tributebands en grote namen

Het theater richt vooral zijn pijlen op muziek en cabaret, omdat dat het beste ligt bij het publiek. "Vooral tributebands doen het heel goed", aldus theatermanager Machteld van der Werf. Een tributeband speelt muziek van andere, bekende bands of artiesten die overleden zijn, gestopt zijn of minder vaak toeren. Zo komt er onder meer een tributeband van Michael Jackson en George Michael.



Daarnaast komen onder meer grote namen als Youp van 't Hek, Brigitte Kaandorp, Hans Klok, Tineke Schouten en Karin Bloemen naar het podium in Emmen. Het nieuwe seizoen begint met vier uitverkochte shows van Bert Visscher.



Nieuw

Aankomend seizoen wordt het 'nieuw op negen'-concept, dat al bestond in theater de Muzeval, weer ingevoerd. Op koopavond treedt er vanaf negen uur jong talent op.



De overkoepelende directie van het theater wordt gevoerd door het naastgelegen Wildlands. De verbinding met het park komt in een nieuwe zomerprogrammering terug, waarin natuur-gerelateerde voorstellingen worden gegeven.