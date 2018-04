Ontknoping Jupiler League: Spannender dan ooit

VOETBAL - Eén wedstrijd voor het einde van de reguliere competitie is het spannender dan ooit in de Jupiler League. De kampioen is nog niet bekend, het is nog niet zeker welke clubs zich rechtstreeks plaatsen voor de halve finale van de play-offs en twee ploegen strijden nog om het laatste ticket voor de eerste ronde van de nacompetitie.

FC Emmen op poleposition naar laatste speelronde

Fortuna Sittard kan zaterdagavond voor een uitverkocht huis, ruim 12.000 toeschouwers, naar de eredivisie promoveren.Fortuna Sittard kan na zestien seizoenen afwezigheid terugkeren in de eredivisie. Wanneer het team van de trainers Braga en Hofland wint van Jong PSV, is het beklonken. Bij een gelijkspel zijn de Sittardenaren afhankelijk van NEC. Dat mag in dat geval niet te dik winnen bij FC Dordrecht. Op dit moment heeft Fortuna een beter doelsaldo dan de Nijmegenaren: +39 om +36.Het is zelfs mogelijk dat Fortuna en NEC zowel in punten, doelpunten vóór als doelpunten tegen gelijk eindigen. Dat scenario voltrekt zich als Fortuna met 2-2 gelijk speelt en NEC met 3-0 wint. In dat geval is het onderlinge resultaat bepalend. NEC won in Sittard en speelde in Nijmegen gelijk tegen Fortuna en is dan dus in het voordeel.FC Emmen heeft door de 1-2 zege tegen Den Bosch de belangrijke zevende plek in de Jupiler League weer in handen. Die plek betekent directe plaatsing voor de halve finales van de play-offs. Behoudt FC Emmen de zevende plaats dan heeft de Drentse club na zaterdag ruim anderhalve week voorbereiding op de eerste play-off wedstrijd (tegen Fortuna Sittard of NEC). Deze staat gepland op donderdag 10 mei en de return is drie dagen later.Bij winst van FC Emmen, zaterdag tegen hekkensluiter Jong Utrecht, is de halve finaleplek zeker. Bij een gelijkspel is Emmen afhankelijk van de eindstand bij Telstar - Cambuur. Wint Cambuur met vier goals of meer bij de subtopper, dan moet Emmen de eerste play-offronde al spelen. Dat is al op dinsdag 1 mei, terwijl de return dan zaterdag 5 mei is. Verliest Emmen zaterdag op eigen veld, dan heeft Cambuur al een 1-0 zege genoeg. De tegenstander zal dan FC Dordrecht zijn.Cambuur of FC Emmen wordt de hoogstgeklasseerde ploeg in de eerste play-offronde. Daarnaast zijn ook MVV en FC Dordrecht zeker van dit toetje. De vierde club die zich mag melden in de eerste ronde van de play-offs is Almere City FC of FC Volendam. En uitgerekend die twee ploegen staan zaterdagavond tegenover elkaar in Almere. Almere City FC heeft de beste papieren. De ploeg van trainer Jack de Gier heeft drie punten meer dan FC Volendam en kan zich dus een gelijkspel permitteren. Volendam zal dus moeten winnen om de nacompetitie te halen.