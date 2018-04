D66: Luister naar inwoners van Ruinen voor een veilige oplossing van de N375

RUINEN - Het plan om de oversteek Gijsselterweg over de N375 tussen Pesse en Meppel te sluiten leidt tot opgetrokken wenkbrauwen in Provinciale Staten.

D66-Statenlid Jordy Tuin vindt dat er een alternatief moet komen voor de afsluiting van de oversteekplaats ter hoogte van Gijsselte en Ruinen.Eerder waren bewoners uit Ruinen het niet eens met de voorgenomen plannen om de oversteek over de N375 te sluiten. "Ook vinden wij dat er tegelijkertijd een oplossing moet komen die gedragen wordt door de inwoners van Ruinen en omgeving. Dat is nu niet het geval, gezien de 1.100 handtekeningen", zegt Tuin.Tuin noemt de N375 tussen Ruinen en Hoogeveen een belangrijke weg. "Een aantal mensen zetten het weg als een sluiproute, maar dat is absoluut niet het geval. Historisch gezien is het dé lokale verbinding tussen Ruinen en Hoogeveen. Er maken 1.300 auto's per dag gebruik van en dat geeft aan dat het een belangrijke verbinding voor het gebied is, zeker voor Ruinen."De partij wil dat er wordt geluisterd naar de inwoners in het gebied. "Er is geënquêteerd onder de inwoners van Ruinen. Dat is belangrijk om vast te stellen: zij geven toch wel in grote getale aan dat zoiets als een viaduct, tunnel, maar zeker een rotonde, tot de oplossingen kan behoren om tot een veilige verkeerssituatie te komen, als alternatief voor de sluiting. Het kost inderdaad wat geld, maar luister naar de inwoners om een veilige oplossing te bieden voor deze mensen."