Karsten Kroon geeft dopinggebruik toe

WIELRENNEN - Oud-wielrenner Karsten Kroon uit Dalen bekent dat hij tijdens zijn actieve carrière doping heeft gebruikt.

Hij reageert daarmee op een verhaal in AD Sportwereld , waarin journalist Thijs Zonneveld schrijft dat de oud-renner van onder meer Rabobank en CSC hem dat 'off the record' heeft verteld. Kroon wist van de op handen zijnde publicatie."Het verhaal klopt. Ook ik heb een korte periode tijdens mijn carrière doping gebruikt. Dat spijt me en ik neem er alle verantwoordelijkheid voor", zegt Kroon tegen het ANP.Volgens de schrijver van het artikel bekende Kroon (42) dopinggebruik tijdens de onderhandelingen over zijn medewerking als analyticus aan het onlineprogramma dat de krant tijdens de Giro van vorig jaar maakte. "Ik wil alle schijn vermijden dat ik een bekentenis doe om er zelf beter van te worden'', verklaart Kroon. "Ik heb tegen Thijs Zonneveld gezegd dat ik geen boek met hem ging schrijven om er vervolgens geld mee te verdienen.''