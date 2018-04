Oosterhesselen heeft een rotonde met een kerk

OOSTERHESSELEN - In Oosterhesselen is vanmorgen de nieuw ingerichte rotonde onthuld. Het is een van drie rotondes in Drenthe die opgeknapt wordt.

De provincie wilde graag iets doen aan de saaie rotondes in Drenthe provincie en deed een oproep om plannen in te dienen om rotondes fraaier te maken. Behalve in Oosterhesselen worden ook rotondes in Grolloo en Gasselternijveen opgeknapt.Wilfried Reuvers uit Aalden maakte het winnende ontwerp van de rotonde in Oosterhesselen. "Ik kom er wel duizend keer per jaar langs, dus ik dacht: ik maak een ontwerp."De opdracht was een rotonde te ontwerpen waarin Oosterhesselen terugkwam. "Toen dacht ik aan de kerk van Oosterhesselen met zijn losse toren als middelpunt met daaromheen een essenlandschap en brink. Een soort mini-Oosterhesselen eigenlijk", aldus Reuvers.Gedeputeerde Henk Brink kan zich vinden in het ontwerp. "Ik vind het heel mooi en dit is een aanwinst. Niemand die hier langskomt kan het ontgaan dat je langs Oosterhesselen rijdt en dat daar een bijzondere kerk staat."