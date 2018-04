Deel dit artikel:











Bert-Jan Lindeman rijdt Giro: Grote ronde altijd speciaal Bert-Jan Lindeman rijdt Giro (foto: LottoNL-Jumbo)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen is door zijn ploeg LottoNL-Jumbo geselecteerd voor de Ronde van Italië. Het is voor de 28-jarige Drent de tweede keer in z'n carrière dat hij de Giro rijdt.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben er heel erg blij mee. Een grote ronde rijden is altijd heel speciaal. Normaal gesproken moet ik in dienst rijden van onze kopman George Bennett", reageert Lindeman die ook in 2015 van start ging in Italië. Toen combineerde hij in één seizoen de Giro met de Vuelta.



Vervanger Antwan Tolhoek

"Antwan Tolhoek had last van z'n knie. En ze zochten een goede vervanger. Het was eerst de bedoeling dat ik de Vuelta zou rijden. Maar nu rij ik de Giro" , zegt Lindeman die net de voorjaarsklassiekers achter de rug heeft.



"Ik weet het inmiddels een week. Maar als ik het eerder had geweten had ik me niet anders voorbereid. Ik wilde gewoon goed zijn in het voorjaar. Ik neem nu wat rust. Ik doe vier dagen wat duurtrainingen en dat is het. Ik moet me op 1 mei op Schiphol melden."



Vijf grote rondes

Lindeman reed in zijn carrière tot nu toe vijf grote rondes. Hij reed drie keer de Vuelta, één keer de Giro en in 2016 maakte hij z'n debuut in de Tour de France. In 2015 won hij een bergetappe in de Vuelta.



"De Giro zit een beetje tussen de Vuelta en de Tour de France in qua hectiek. De Vuelta is aan het einde van het seizoen en is allemaal wat relaxter. Bij de Giro is er wat meer beleving. Er staan meer mensen langs de kant. Dus dat is ook wel mooi. En ik bewaar mooie herinneringen aan m'n Giro-debuut", verklaart Lindeman die in 2015 nog één dag in de bergtrui in Italië reed.



Giro 2018

De Giro d'Italia gaat op 4 mei van start en duurt tot en met 27 mei. De start vindt plaats in Jeruzalem. LottoNL-Jumbo begint volgende week, naast Lindeman, met nog vier Nederlanders aan de Ronde van Italië. Dat zijn Robert Gesink, Jos van Emden, Danny van Poppel en Koen Bouwman.