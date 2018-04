Minister trekt geld uit voor aanpak gevaarlijke N-wegen

DEN HAAG - Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Minister Cora van Nieuwenhuizen roept provincies op om met plannen te komen voor de aanpak ervan.

Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken op N-wegen komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom. Door bomen te kappen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte.De meerderheid van de dodelijke ongelukken vindt plaats op regionale en lokale wegen, waar ook N-wegen onder vallen. Op N-wegen mag doorgaans niet harder worden gereden dan 80 kilometer per uur. Drentse politici pleitten vorig jaar juni, na twee dodelijke ongelukken in een week tijd, voor het veiliger maken van de N34 tussen Emmen en Groningen.Van de 50 miljoen euro gaat de helft naar de aanpak van N-wegen waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor is, blijkt uit een brief van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De andere helft gaat naar de provincies. Zij kunnen een aanvraag doen waarbij ze dan zelf 75 procent moeten bijleggen. Rijkswaterstaat werkt ook aan bermmaatregelen op autosnelwegen.Morgen worden nieuwe cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland bekend.