Stelling: Geen enkele hond meer in een natuurgebied

ASSEN - Het Drentse Landschap maakte gisteren bekend boetes te gaan uitdelen aan mensen die hun hond los laten lopen in de buurt van schaapskuddes.

Directe aanleiding zijn twee incidenten binnen anderhalve week op het Hijkerveld. Afgelopen donderdag werd een ram zodanig door een hond toegetakeld dat het dier moest worden afgemaakt. En een paar dagen eerder viel een loslopende hond lammeren aan.Oproepen om de hond aangelijnd te houden lijken niet te helpen. Het gebeurt vaker dat schapen worden aangevallen in natuurgebieden.Wat denk jij, is het uitdelen van boetes een goed middel om schapen te beschermen? Of zijn natuurgebieden veel te groot om goed toezicht te houden en moet je honden er helemaal verbieden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was de stelling 'Mijn trouw aan de baas wordt te weinig beloond' . Een ruime meerderheid van bijna 79 procent is het daar mee eens. Er stemden 1.620 mensen.