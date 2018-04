'Ouders omgekomen militairen Mali voelen zich 'diep gekwetst' door Defensie'

ASSEN - De nabestaanden van de omgekomen militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) zijn woedend op het ministerie van Defensie vanwege de schadevergoeding die hun wordt geboden.

De Volkskrant meldt dat de nabestaanden van de in Assen gelegerde militairen de schadevergoeding beschamend vinden. In brieven aan minister van Defensie Ank Bijleveld, in bezit van de krant, uiten ze hun onvrede over de 'kille, zakelijke en afstandelijke' houding van juristen en ambtenaren."Naast alle ellende komt dit er gewoon bij", schrijft Greetje Groenboek, de moeder van de in Mali omgekomen Hoving. Haar man zit na de dood van zijn zoon in de ziektewet. "Het bod dat mij gedaan is van 20.000 euro zien ze als ruimhartig, terwijl mijn man inmiddels 100 procent is afgekeurd en wij dus vanaf juni 30 procent inkomsten gaan missen."De Onderzoeksraad Voor Veiligheid velde vorig jaar een snoeihard oordeel over de werkwijze van Defensie in Mali, waarbij de militairen moesten werken met onveilige munitie. Oud-minister van Defensie Jeanine Hennis stapte vorig jaar op nadat bleek dat Defensie ernstig tekort geschoten was in de zorg voor de veiligheid voor de Nederlandse militairen in Mali. Het ministerie erkende daar op 19 maart dit jaar aansprakelijkheid voor.Minister Bijleveld zei in maart tegen de nabestaanden vaart te zetten achter de afhandeling. Groenbroek en haar man voelen zich volgens de Volkskrant 'diep gekwetst' door juristen van Defensie, omdat zij Bijlevelds belofte niet nakomen. "Mensen die niet naar je luisteren en stoïcijns en juridisch redeneren waarom wij geen rechten hebben op van alles en nog wat. Hoe kunnen wij beginnen met verwerken wanneer we continu geconfronteerd worden met deze zaken?", zegt Groenbroek.Defensie reageert schriftelijk tegen de krant. "We zijn met elkaar in gesprek en willen dat graag blijven. Over de vorm en inhoud spreekt Defensie met de nabestaanden en hun vertegenwoordigers, niet via de media."