Het nieuws in een minuut: 24 april In de nieuwsminuut van vandaag onder meer FC Emmen dat weer droomt van de Eredivisie (foto: Sportfoto.org / Roel Bos)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 24 april gaat het over Karsten Kroon. De oud-wielrenner uit Dalen bekent doping te hebben gebruikt tijdens zijn carrière. Verder gaat het over rotondes: het zijn vaak saaie dingen, maar niet in Oosterhesselen. En FC Emmen droomt weer van de Eredivisie!