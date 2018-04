Werk- en celstraffen geëist voor diefstal karts van coureur Snijders

ASSEN/EMMEN - Tegen twee mannen uit Emmen die karts hebben gestolen van de succesvolle coureur Ferdy Snijders heeft het OM 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraffen geëist.

De karts werden in de nacht van 24 januari 2016 van het terrein van Snijders’ autobedrijf in Emmen gestolen. De daders namen ook helmen, raceoveralls en banden voor de karts mee. Ze laadden alles in een busje dat ook op het terrein van Snijders stond en gingen daarmee ervandoor.De 36-jarige coureur uit Weiteveen, die vorig jaar Nederlands kampioen werd, was zwaar gedupeerd door de diefstal en plaatste onder meer berichten op Facebook. Hij loofde 10.000 euro beloning uit voor de gouden tip waarmee de spullen terugkwamen. Een 22-jarige Bulgaarse man meldde zich met de gouden tip. Daardoor kreeg Snijders zijn spullen terug.Begin februari werden de Bulgaar en de twee Emmenaren, nu 27 en 35, opgepakt. De Bulgaar bleek een kennis van de mannen en was enkel uit op het tipgeld. Voor de diefstal is hij uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd.De oudste Emmenaar stond in oktober vorig jaar al terecht, maar toen kwam er nog geen strafeis, omdat er eerst nog een rapport van de reclassering moest komen. De man verklaarde dat hij de diefstal had gepleegd, omdat hij in grote financiële problemen zat. Zijn 27-jarige plaatsgenoot verklaarde dinsdag dat hij amper wist wat hij deed, omdat hij zwaar aan de drugs was tijdens de diefstal. Ook hij had veel problemen. Inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd.De oudste Emmenaar moet toezicht van reclassering krijgen, vind het OM, omdat hij nog steeds veel schulden en psychische problemen heeft. Snijders eiste een schadevergoeding van 28.000 euro van beide mannen. Hij was in oktober wel, maar dinsdag niet bij de rechtszaak.De 35-jarige man stond ook terecht voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij van 95 planten en bijstandsfraude in Stadskanaal in 2016. De officier van justitie vond dat ook te bewijzen. De 27-jarige man had begin 2016 een hennepkwekerij in zijn toenmalige huis in de wijk Angelslo in Emmen. Hij bekende dat hij 74 planten had verbouwd. De aanklaagster beschuldigt hem ook van de diefstal van stroom.Op 8 mei doet de rechtbank uitspraak.