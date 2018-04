Zeer weinig dodelijke verkeersongevallen onder fietsers in Drenthe

DEN HAAG/ASSEN - In Drenthe zijn er extreem weinig dodelijke verkeersslachtoffers gevallen onder fietsers: twee in 2017. Het totaal aantal verkeersdoden in Drenthe is van 29 in 2016 gedaald naar 20 in het afgelopen jaar.

Dat blijft uit CBS-onderzoek naar verkeersdoden in Nederland.Het geringe aantal fietsslachtoffers in onze provincie valt des te meer op als je kijkt naar het landelijke aantal verkeersdoden onder fietsers en automobilisten in 2017. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer fietsers (206) omgekomen in het verkeer dan automobilisten (201).Ook als het aantal Drentse fietsverkeersdoden tegenover het aantal fietskilometers staat, is het totale aantal van twee fietsslachtoffers zeer laag. In Drenthe fietsen we samen een half miljard kilometer per jaar. In Noord-Brabant wordt 2,2 miljard kilometer gefietst en zijn er 35 dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers.Gedeputeerde Henk Brink ziet in de cijfers bevestigd dat het beleid werkt om zoveel mogelijk fietspaden vrijliggend van autowegen aan te leggen. Dat maakt de fietser veel minder kwetsbaar denkt Brink. En recreatieve fietsers in de natuur komen op veel stukken fietspad al geen autoverkeer tegen dus ook dat helpt bij het laag houden van het aantal Drentse verkeersdoden onder fietsers.De al jarengeleden ingezette trend van het totaal aantal verkeersdoden in Drenthe zet spectaculair door: van 29 in 2016 naar 20 in 2017. Brink hoopt dat het volgend jaar geen toevalstreffer blijkt te zijn en dat het Drentse beleid om de grotere wegen te voorzien van rotondes en ongelijkvloerse kruisingen haar vruchten af werpt. In 2000 waren er nog 46 Drentse verkeersdoden, en in 2005 32.