Drie veroordeelden fatale overval Gees in hoger beroep

GEES - Na het Openbaar Ministerie (OM) gaan ook de drie mannen die veroordeeld zijn voor de overval in Gees waarbij Koert Elders om het leven kwam in hoger beroep. Dat hebben hun advocaten laten weten.

Het OM was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. Die stelt te zijn misleid door het OM, omdat de vorige zaaksofficier van justitie bewust een proces-verbaal in het dossier had gedaan, waarvan ze wist dat de inhoud niet klopte. De misleiding vindt de rechtbank zo ernstig dat het OM in de zaak tegen Belg Fidan J. (25), die op basis van het proces-verbaal vier maanden onterecht in voorarrest zat, niet ontvankelijk is verklaard.De drie mannen die volgens de rechtbank daadwerkelijk de overval op 30 juni 2016 pleegden, kregen strafvermindering. Abdelhak B. (28) uit Amsterdam en Belg Anouar K. (27) kregen twaalf jaar cel in plaats van vijftien. Yero V. (22) uit Antwerpen moet zes jaar, in plaats van zeven jaar zitten.De rechtbank gelooft V.’s verhaal dat hij Elders niet mishandeld heeft, zoals zijn mededaders, maar alleen met diens vriendin naar de kluis is gelopen en geld en sieraden heeft gepakt. Daarom is zijn straf veel lager dan de eis van dertien jaar. Waarom V. toch in beroep gaat, wil zijn advocaat Fouzia Kellouh niet zeggen.B. en K. hebben altijd ontkend dat ze in Gees zijn geweest, ondanks dat hun DNA op het lichaam van Elders is gevonden. De rechtbank stelt dat zij hem zo hebben toegetakeld dat hij kort na de overval is overleden. De Belg K. vindt dat hij onterecht is veroordeeld, laat zijn advocaat Wieteke Drummen weten. Over de reden voor Abdelhak B. om in beroep te gaan wil zijn nieuwe advocaat Nico Meijering nog niks kwijt.Advocaten Kellouh, Drummen en Jacqueline Kuijper, die Fidan J. bijstaat, overwegen ook aangifte te doen tegen voormalig officier van justitie Agnes de Vries. Bewust een vals proces verbaal in een strafdossier doen, is strafbaar, zeggen zij. Vorig jaar is al aangifte gedaan tegen twee rechercheurs. Die zaak wordt nog onderzocht. De advocaten beschuldigen de twee van meineed en valsheid in geschrifte, omdat ze zouden hebben gerommeld met een getuigenverklaring.