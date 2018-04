Griepgolf bijna voorbij

ASSEN - Na negentien weken is de griepepidemie bijna het land uit, blijkt uit gegevens van gezondheidsinstituut Nivel. Afgelopen week waren zo’n 36 op de 100.000 mensen geveld door de griep.

Een week eerder stond de teller nog op 55. Er is sprake van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn. De epidemie is echter pas officieel voorbij als we twee weken achter elkaar onder deze epidemische grens zitten.Gemiddeld duurt een griepepidemie ongeveer negen weken. De huidige epidemie duurde echter ruim twee keer zo lang. Huisartsen zagen dit seizoen vooral veel jonge kinderen en ouderen met griepachtige verschijnselen. Ook in Drenthe leidde de griep de afgelopen tijd tot grote problemen. Zo waren ziekenhuizen overvol en werden schoolklassen naar huis gestuurd omdat leraren ziek waren.Het Nivel baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken. Lang niet iedereen met griep gaat naar de huisarts, maar de gehanteerde methode geeft wel een beeld en maakt vergelijkingen met andere jaren mogelijk.