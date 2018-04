Deel dit artikel:











Provincie moet ruim 5 miljoen euro aanvullen voor opknappen N-wegen De N33 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe is 7 miljoen euro beschikbaar om de gevaarlijke N-wegen aan te pakken. Het Rijk stelt 1,8 miljoen beschikbaar en de rest moet de provincie aanvullen. Het geld is bedoeld om bermen veiliger te maken vanwege eenzijdige ongevallen.

Is 7 miljoen genoeg?

"Niet als je aan viaducten en ongelijkvloerse kruisingen denkt. Maar de minister schrijft dat dit geld bedoeld is voor het veiliger maken van bermen vanwege het aanhoudende aantal dodelijke bermongevallen. In Drenthe moet je dan al snel denken aan het weghalen van bomen", zegt Brink.



Andere mogelijkheden zijn volgens Brink het aanbrengen van ribbelstroken, die waarschuwen als je van de weg dreigt te raken en vangrails. "Maar vangrails zijn duur en dan is die 7 miljoen snel op."



De gedeputeerde denkt aan maatwerk op specifieke gevaarlijke plekken, maar plannen moet hij nog maken. "Ik kan me ook voorstellen dat we niet overal maar de bomen gaan weghalen."



