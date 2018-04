Deel dit artikel:











Armeense genocide herdacht bij monument Assen Zo'n 150 mensen kwamen bijeen in Assen bij het Armeens monument (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ongeveer 150 mensen zijn bijeengekomen bij het Armeens monument (Khachkar) in Assen om te herdenken dat 103 jaar geleden de Armeense genocide begon. De herdenking is georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties.

De Armeense genocide vond plaats in 1915 en 1916. De Ottomaans-Turkse autoriteiten vervolgden en vermoordden tussen de 800.000 en 1 miljoen Armeniërs. Volgens de Armeniërs zelf is dit nog meer. Het huidige Turkije ontkent dat er sprake is geweest van een georganiseerde volkenmoord.



Nicolai Romashuk uit Assen is initiatiefnemer van de drie monumenten bij rouwcentrum De Boskamp die herinneren aan de Armeense genocide. "Het belangrijkste gedachte van deze herdenking is om te voorkomen dat er nog weer een genocide plaats vindt", zegt Romashuk.



Staatssecretaris Snel in Jerevan

In de Armeense hoofdstad Jerevan was staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aanwezig bij de herdenking. Het was de eerste keer dat een lid van het Nederlands kabinet bij de plechtigheid aanwezig was. Ook andere Europese hoogwaardigheidsbekleders woonden de ceremonie bij.



"Dat is natuurlijk een grote eer voor het Armeense volk", zegt Romashuk. Die ook blij is dat eerder dit jaar de Tweede Kamer de Armeense genocide officieel heeft erkend.