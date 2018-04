Rechtbank wil stelende thuiszorgmedewerkster zelf zien

ASSEN/HOOGEVEEN - De 46-jarige thuiszorgmedewerkster die ervan wordt verdacht dat ze 78.000 euro van een hoogbejaarde Hoogeveense heeft gestolen, moet verplicht bij haar rechtszaak zijn. De rechtbank in Assen bepaalde dat vandaag toen de voormalig inwoonster van Elim voor de tweede keer niet kwam opdagen.

De eerste zitting was in mei vorig jaar bij de politierechter. Die verwees de zaak door naar de meervoudige strafkamer (drie rechters), omdat ze de zaak te ernstig vond om in haar eentje te behandelen. Ook toen was de verdachte, die inmiddels naar Ter Apel is verhuisd, er niet.Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt haar ervan dat ze het geld tussen juni 2014 en half maart 2015 stal van de destijds 86-jarige vrouw, die begon te dementeren. De thuiszorgmedewerkster gebruikte voor haar werk de pinpas van de vrouw, maar maakte daar misbruik van, stelt het OM. Het nichtje van het slachtoffer ontdekte dat er veel geld miste toen ze begin 2015 de financiën van haar tante in kaart wilde brengen. Er waren grote bedragen overgemaakt en gepind.De Ter Apelse heeft bij de politie ontkend dat ze iets gestolen heeft. De rechtbank vindt het belangrijk dat ze zelf haar verhaal doet tijdens de rechtszaak. Daarom wordt ze voor de volgende zitting door de politie van huis gehaald. Omdat ze niet heeft meegewerkt aan een onderzoek van de reclassering bepaalde de rechtbank vandaag dat er een nieuw onderzoek moet komen.De officier van justitie zei dat hij aanwijzingen heeft dat er inmiddels ook een civiele rechtszaak is gevoerd over het gestolen geld. De rechtbank wil dat hij ervoor zorgt dat de stukken daarvan in het strafdossier komen. "Ook wil de rechtbank worden geïnformeerd over waar het slachtoffer nu is en hoe het is met haar geestelijke gesteldheid", aldus de voorzitter van de rechtbank.De Hoogeveense verhuisde na de aangifte van haar nichtje naar een verzorgingstehuis. De officier kon dinsdag niks zeggen over de toestand van de vrouw die inmiddels tegen de 90 loopt. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt, is nog niet bekend.