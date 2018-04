Minister Blok: Onverstandig om geldstroom moskeeën te openbaren

ASSEN - Het is niet verstandig om de lijsten openbaar te maken met geldstromen die vanuit de Golfstaten naar Nederlandse moskeeën gaan. Dan zal die informatie namelijk opdrogen, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vandaag in de Tweede Kamer.

Het televisieprogramma Nieuwsuur en dagblad NRC publiceerden gisteren deze lijsten met financiële steun uit Saudi-Arabië en Koeweit. De Kamer is volgens Blok in 2016 en 2017 hierover vertrouwelijk op de hoogte gesteld. Een van die moskeeën die geld heeft aangevraagd, is de Moskee El-Moslimien in Assen.Blok is "niet principieel" tegen publicatie van de lijsten, waarop onder meer D66 en SP aandringen. Maar dat is "onverstandig", omdat de Golfstaten dan vermoedelijk stoppen met het delen van deze informatie.Kamerleden denken dat deze Arabische landen met het geld invloed willen kopen in Nederlandse moskeeën om ideeën te verspreiden die ingaan tegen de vrijheden in ons land. D66 en ChristenUnie willen ook dat Blok nieuw onderzoek gaat doen naar financiering van gebedshuizen.