Hoogeveen dubt over 50 meter wedstrijdbad

HOOGEVEEN - Krijgt het nieuwe zwembad bij de kunstijsbaan nou een 50 meter wedstrijdbad of niet? De PvdA wil dat al sinds november weten. Wethouder Steenbergen zegt nu dat hij nog niets kan toezeggen.

Voor de Partij van de Arbeid is een 50 meter wedstrijdbad een eis. Fractievoorzitter Inge Oosting: "Een nieuw zwembad kan je niet bouwen zonder 50 meter bad, omdat het anders niet een bovenregionale functie krijgt. En het hele sportcomplex heeft wel die functie."Maar wethouder Jan Steenbergen belooft nog niets in zijn beantwoording van vragen van PvdA en D66. Steenbergen schrijft dat de komende maanden het programma van eisen definitief wordt uitgewerkt met de financiële consequenties. De gemeenteraad krijgt daarna een voorstel met verschillende keuzes en kostenplaatjes voor de bouw van de kunstijsbaan met het nieuwe zwembad.ZPC Hoogeveen is sinds 1965 de zwemclub in Hoogeveen. Volgens ZPC-interim voorzitter Robert Blide hoeft een 50 meter bad in elk geval niet meer te kosten dan een 25 meter bad: "Het kan zelfs goedkoper. In kosten scheelt het in elk geval niet zoveel. Een 50 meter bad kan je met zoveel vernuftigheden bouwen dat het voor alle doeleinden geschikt is."Woensdag gaat de voorzitter in overleg met de gemeente. Blide: "We maken ons nog geen zorgen. We hebben tijdens de verkiezingscampagne ook contact gehad met de fracties van CDA en VVD en ook zij staan achter de bouw van een 50 meter bad."ZPC heeft uit sportief oogpunt veel belang bij een 50 meter wedstrijdbad. Blide: "ZPC zit in de hoofdklasse en wij moeten nu in Drachten trainen, omdat daar het enige 50 meter bad is. De KNSB steunt ons. Zij zeggen ook dat een 50 meter bad in Hoogeveen heel welkom is, want er is een witte vlek op de kaart."