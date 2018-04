Veel vlinders door zomerse temperaturen

Het zomerse weer van de afgelopen week zorgt ervoor dat er veel vlinders al rondvliegen. Door de hoge temperaturen en de vele uren zon vliegen dagvlinders al uit.

Volgens de Vlinderstichting zijn er de afgelopen week al zo'n 25 soorten dagvlinders gezien. Onder andere het oranjetipje, het boomblauwtje en landkaartje zijn nu volop aanwezig. Het is op zich normaal voor deze soorten om in deze tijd van het jaar te vliegen, maar door het koude weer in maart en de hoge temperaturen van vorige week komen ze nu allemaal tegelijk.Als vlinders veel vlieguren maken, betekent dat ook dat ze snel slijten. Dat komt omdat een vlinder nadat hij uit de pop komt, helemaal 'af' is. Dat betekent ook dat er niets meer aangroeit en bij elke beweging die ze maken ze een stukje slijten.Het gevolg daarvan is dat de vlinders die we nu zien, maar een paar dagen leven. In hun korte leven zoeken ze een partner, paren ze en leggen de vrouwtjes hun eitjes.