Assense staat in juli terecht voor steekpartij bij GGZ

ASSEN - De 45-jarige vrouw uit Assen die wordt verdacht van een poging tot moord op een GGZ-medewerkster verschijnt op 19 juli voor de rechtbank in Assen. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

De Assense liep op 25 oktober vorig jaar het hoofdgebouw van de GGZ in haar woonplaats binnen en stak een medewerkster in de rug. Twee collega’s van het slachtoffer bedreigde ze met een mes. Waarom ze dat deed, werd dinsdag -tijdens de tweede pro-formazitting in de zaak- niet duidelijk.De vrouw is de afgelopen weken geestelijk onderzocht en geobserveerd in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Ze vertelde de rechters dat het onderzoek net klaar is. De uitslagen zijn nog niet binnen.Net als tijdens de eerste zitting betuigde ze spijt voor de steekpartij. Ze vertelde de rechters dat het de laatste tijd beter met haar gaat. Hoe het met het slachtoffer is, is niet duidelijk. De vrouw was dinsdag niet bij de zitting.