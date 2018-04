Deel dit artikel:











RSG Wolfsbos in Hoogeveen schrijft robot in als nieuwe leerling Een robot over de vloer bij RSG Wolfsbos (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

HOOGEVEEN - Middelbare school RSG Wolfsbos in Hoogeveen heeft sinds vanmiddag haar eigen robot van bijna anderhalf meter hoog. Althans, de leerlingen moeten hem nog wel even in elkaar zetten. De robot is een cadeau van het innovatiecluster Drachten.

Geschreven door Ineke Kemper

In Friesland lopen er al meer dan vierhonderd van zulke robots rond. In Drenthe is dit de eerste. Bas de Nooijer van het innovatiecluster had bij zijn bezoek meteen z'n eigen huisrobot meegenomen. En dat vonden de leerlingen geweldig.



"Als ik zeg doe een dansje dan doet 'ie een dansje. Dat kan salsa zijn of breakdance en dat maakt 'ie allemaal gekke bewegingen. Maar je weet het maar nooit met deze robot", vertelt Wiaem enthousiast.



Samen bouwen

Zij zit nog op de basisschool, maar leerlingen van Wolfsbos gaan de robot samen met de basisschoolleerlingen in elkaar zetten. "Dat is niet een het belangrijkste", zegt Erik Veldboom, docent robotica. "Dat is vooral het programmeren van de robot en het zien van wat zo'n ding allemaal kan. Want deze leerlingen krijgen later ongetwijfeld allemaal te maken met een robot op de werkvloer."



De Nooijer van het Innovatiecluster Drachten wil leerlingen op deze manier interesseren voor techniek. "En dat begint al op de basisschool, want later op de middelbare school moeten ze kiezen welke kant ze op willen."