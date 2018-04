Zoek het uit! - Waarom zit er een kapelletje op het Pelinckhuis in Assen?

ASSEN - Wie goed oplet ziet soms dingen waar je normaal zo aan voorbij loopt. Kleine juweeltjes in een anders zo normaal ogend geheel.

Die ervaring had Bert Westervaarder nog niet zo lang geleden. Hij fotografeerde het vrijheidsbeeld aan de kop van de vaart in Assen. Eenmaal thuis viel zijn oog op iets bijzonders. Op het dak van het Pelinckhuis op de foto, achter het vrijheidsbeeld, zit een kapelletje. Westervaarder vroeg zich af wat de betekenis en de oorsprong van het kapelletje zijn.Die vraag is vrij eenvoudig te beantwoorden, vertelt stadsgids Bernd Otter. "Dat is het torentje van het zusterhuis van de Witte Zusters en dat heeft te maken met de congregatie van Maria in Campus uit Amersfoort", vertelt Otter. "De zusters waren hier om onderwijs te geven en goede dingen te doen.""Er woonden een stuk of zeven nonnen", zegt Otter. "Die hadden een kapel nodig en daar hoort dus ook een torentje op en een bel, want in het Angelus moest gebeden worden op de juiste tijden."Volgens katholieke traditie dient het engelengebed drie keer per dag gebeden te worden. Voorafgaand aan het gebed wordt voorgegaan door het luiden van een klokje. "Dus hoorden de Assenaren drie keer op een dag het Angelusklokje van het zusterhuis", legt Otter uit.Het pand aan de Markt staat nu bekend als het Pelinckhuis en dat is niet zo raar, want het is nooit gebouwd als zusterhuis, volgens Otter."De zusters kwamen er in 1938 pas in, dus ook het kapelletje is van 1938. Voor die tijd was het de familie Pelinck die er woonde. Maar dat was ook niet de eerste bewoner. Het huis is in het beginsel al van 1807." Op dit moment zitten er in het Pelinckhuis meerdere kleine bedrijven.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.Heb jij ook een vraag over jouw woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!