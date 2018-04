Deel dit artikel:











Henk Bouwers stapt op bij Gemeentebelangen in Coevorden en start eigen partij Henk Bouwers geeft uitleg aan de gemeenteraad over zijn vertrek bij Gemeentebelangen. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Raadslid Henk Bouwers heeft gebroken met Gemeentebelangen in Coevorden. Bij de start van de raadsvergadering maakte hij bekend dat hij zijn zetel in de raad behoudt en verdergaat namens de nieuwe partij PPC, die staat voor Politieke Partij Coevorden.

Geschreven door Steven Stegen

Volgens Bouwers is er sprake van een ‘verschil van inzicht’ met een deel van het bestuur van Gemeentebelangen. “Ik heb een lastige maand achter de rug en zie uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan de partij te verlaten.”



Bouwers heeft niet overwogen om zijn zetel op te geven. Hij wijst er op dat bijna 60 procent van de kiezers die op Gemeentebelangen heeft gestemd dat deed op zijn persoon. De nieuwe partij is nog niet formeel opgericht, maar dat is volgens Bouwers geen belemmering om raadslid te blijven. Bouwers was eerder politiek actief voor het CDA. Hij was in het verleden ook wethouder voor die partij.



Gemeentebelangen in Coevorden raakte bij de laatste verkiezingen een zetel kwijt. Nu Bouwers de partij heeft verlaten is Gemeentebelangen niet langer in de raad van Coevorden vertegenwoordigd.