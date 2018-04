Assenaren spuien ideeën voor Rolderstraat

ASSEN - Omwonenden van de Rolderstraat in Assen konden vandaag in een speciaal omgebouwde winkel hun mening geven over hoe het verder moet met de winkel- en caféstraat.

De door de gemeente Assen in het leven geroepen Werkplaats Rolderstraat was aan het eind van de middag al druk bezocht. Wethouder Anry Kleinde-Deters was enthousiast. "Ik kwam vijf minuten na de opening binnen en toen zaten hier al vijftien mensen. Geweldig!", zegt Kleine-Deters.De afgelopen twee jaar is er door omwonenden vooral geklaagd over overlast door jongeren en uitgaanspubliek.Toch gingen de meeste aanbevelingen van de Assenaren over het verkeer in de Rolderstraat. "Auto’s er uit, want dit is echt een gevaarlijke straat om te fietsen", zegt een meneer. Fout geparkeerde auto’s en scooters zijn ook een grote bron van irritatie voor veel buurtbewoners.Peter Verboom, oud-stadskunstenaar, is ook een voorstander van een Rolderstraat zonder auto. Hij had al een uitgewerkt plan voor een kunstwerk omdat te markeren. "Een hele hoge galg met een auto er aan. De galg is dan natuurlijk begroeid. Je maakt 'm van een staalconstructie en daar poot je plantjes tegen aan en daar hang je dan zo’n oude diesel in", aldus Verboom.Werkplaats Rolderstraat is vanaf 17 mei elke donderdag te bezoeken. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de ideeën van de bewoners te bespreken.