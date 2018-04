Nuis baalt van stroeve onderhandelingen met schaatsploeg

SCHAATSEN - De schaatsers van de Lotto-Jumbo-ploeg hebben de schaatsen weer ondergebonden voor het nieuwe seizoen, maar Kjeld Nuis, de schaatsheld van Pyeongchang, is nog niet begonnen aan de eerste training. En daar baalt hij van.

Nuis ontbreekt, omdat hij nog geen nieuw contract heeft getekend. Of dat gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. Al wil Nuis er graag uitkomen met de schaatsploeg, zo laat hij weten aan de NOS . Het huidige contract loopt over een week af.Lotto-Jumbo heeft al wel een een aanbod gedaan, maar dat bod dateert van rond de jaarwisseling, voor de gouden successen die Nuis behaalde op de 1.000 en 1.500 meter op de afgelopen Winterspelen in Zuid-Korea."Ik heb na de Spelen nog geen nieuw aanbod van de ploeg gehad", zegt Nuis, terwijl de ploeg op sportcentrum Papendal aan het nieuwe seizoen is begonnen. Hij wacht daarom op een gesprek met de ploegleiding."Ik heb met Jac Orie gesproken en gezegd dat ik al heel lang wacht. Ik heb gevraagd wat er gebeurt. Hij heeft aangegeven dat-ie ermee bezig is en dat de sponsoren ook goede intenties hebben en proberen het voor elkaar te boksen. Ik vind het wel jammer dat het nog niet geregeld is, dat ik niet ben uitgenodigd voor de eerste training en in mijn eentje bezig ben."Nuis beseft dat hij een risico loopt. "Als ze zeggen: dit is het. Dan is het slikken of stikken. Maar dan kan er volgens mij wel over gepraat worden. Of ik dan teken? Dat is een moeilijke vraag. Misschien. Maar zo'n gesprek is er tot op heden niet geweest."