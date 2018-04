'Fantastisch dat zaak over explosie handgranaat heropend wordt'

ARNHEM - Erik Groenendijk vindt het fantastisch dat het Openbaar Ministerie een nieuw onderzoek moet instellen naar de explosie van een handgranaat in een legervoertuig in Afghanistan in 2010.

Twee Nederlandse militairen werden er korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht. Een van hen was Groenendijk, de ander was Admilson R., die later met zijn broer tot levenslang werd veroordeeld vanwege drie roofmoorden in Drenthe.Groenendijk stelt dat Admilson R. alleen verantwoordelijk was voor het plaatsen van de granaat, maar die mogelijkheid is door het OM nooit onderzocht. Daarom stapte Groenendijk naar het militair gerechtshof "Destijds heeft de marechaussee een onderzoek ingesteld waarin niet alle scenario's zijn onderzocht", zegt Groenendijk. "Een van die scenario's was of ik het alleen gedaan kon hebben of dat Admilson het alleen gedaan kon hebben.""Dat hebben wij voorgelegd aan het hof en dat heeft ons in het gelijk gesteld en dat is fantastisch", aldus Groenendijk, "want het moet nu opnieuw onderzocht worden. Het OM wordt verplicht de zaak definitief te heropenen .""Een van de dingen die ze gaan doen is Marcos R. verhoren, het broertje van Admilson, omdat hij tegen zijn broertje heeft gezegd dat hij die handgranaat gegooid heeft, maar die bekentenis heeft hij later weer ingetrokken."