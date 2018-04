Deel dit artikel:











Meer passagiers Groningen Airport Eelde in eerste kwartaal 2018 Meer passagiers voor Groningen Airport Eelde (foto: Lex van Lieshout/ANP)

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 13 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode in 2017, meldt het vliegveld.

Volgens het vliegveld is de groei te danken aan een goede bezetting op de lijnvluchten naar Londen, Kopenhagen en Gdansk. Ook de chartervluchten naar Gran Canaria en Lanzarote scoren goed. Het passagiersaantal op vluchten naar Lanzarote is verdubbeld.



In totaal hebben in het eerste kwartaal 37.877 passagiers van of naar Groningen Airport Eelde gereisd.