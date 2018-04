Stelling: Ik voel me veilig in het Drentse verkeer

ASSEN - In onze provincie neemt het aantal verkeersdoden al jaren achter elkaar af. Afgelopen jaar kwamen twintig mensen om het leven in het verkeer.

De provincie denkt dat de daling te danken is aan het beleid. Grotere wegen worden voorzien van rotondes en ongelijkvloerse kruisingen.Vooral voor fietsers lijkt Drenthe een veilige provincie te zijn. Twee fietsers kwamen in 2017 om het leven in het Drentse verkeer.