'Seksboekjes? Nee, die verkopen we in Drenthe niet meer'

ASSEN - "We zien dat er heel veel handel naar internet gaat. Het water staat ons aan de lippen, er is zoveel concurrentie." In ruim tien jaar tijd is een derde van de seksshops gesloten, en dat merken Willem en Geesie Homan van Erotika Assen ook.

Veel mensen kopen hun speeltjes liever online. Dat is makkelijk, je hoeft de winkel niet en en je hoeft niet over straat met de gekochte spullen. "De trend is onmiskenbaar", zegt Gerard Zandbergen van marktonderzoeker Locatus tegen de NOS . Nederland telt nu nog 177 seksshops.Leuk detail: aan de achterkant van Erotika (, staat er op een extra bordje) is ook een ingang. Volgens Geesie wordt die geregeld gebruikt: "Door mensen die niet gezien willen worden. Dat is ook een beetje de kracht van onze zaak."De twee runnen de winkel al bijna 25 jaar. Elk jaar gaat het wat minder en wordt het een stukje rustiger. "De realiteit is gewoon heel hard", zegt Willem.In Drenthe blijken vooral de dvd's nog mateloos populair. "Soms komt er een klant voor vierhonderd euro dvd's kopen." Voor de rest wordt er van alles verkocht, denk aan lingerie, sm-spullen en speeltjes. Geesie: "Dildo's en vibrators zijn heel hip. Seksboekjes? Nee, die verkopen we niet meer."Dat Drenthe goed scoort met seksspeeltjes , daar weet ondernemer Eric Idema uit Annen alles van. Zijn online erotische groothandel was in 2016 een van de snelst groeiende Nederlandse bedrijven in het buitenland.Idema heeft een goede verklaring voor dat succes: "Het bedrijf is discreet en mensen kunnen anoniem hun spullen bestellen."