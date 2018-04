Deel dit artikel:











Boze man slaat buschauffeur een bloedneus in Hoogeveen Qbuzz heeft aangifte gedaan (foto: Qbuzz)

HOOGEVEEN - Bij het station in Hoogeveen is een buschauffeur mishandeld. Een boze passagier sloeg de chauffeur een bloedneus, meldt vervoerder Qbuzz.

De mishandeling was afgelopen dinsdag. "Iemand drukte op de stopknop, waarna de chauffeur stopte. Vervolgens stapte niemand uit en de chauffeur reed door. Op het eindstation zocht de passagier, die op de knop had gedrukt, de confrontatie met de chauffeur. Hij zei dat hij er bij de vorige halte uit had gewild", legt een woordvoerder van de Qbuzz uit.



"Vervolgens kreeg de chauffeur een klap in zijn gezicht, waardoor hij een bloedneus opliep. Er is een collega gekomen, die de bus heeft meegenomen. De chauffeur is naar de dokter geweest", vervolgt de woordvoerder.



Van het incident zijn camerabeelden gemaakt, die worden nog bestudeerd. Met de chauffeur gaat het volgens Qbuzz naar omstandigheden goed. De reiziger is er na het incident vandoor gegaan. Qbuzz heeft aangifte gedaan bij de politie.