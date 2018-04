Deel dit artikel:











Ondernemers in Beilen klagen over terugkerende winkeldiefstallen Ondernemers uit Beilen klagen over terugkerende winkeldiefstal (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Ondernemers in Beilen hebben last van winkeldiefstallen. Ze denken dat door de nabijgelegen GGZ-kliniek Duurzaam Verblijf de overlast blijft terugkeren.

Geschreven door Josien Feitsma

"Vandaag was het weer raak, twee bewoners van het Duurzaam Verblijf in Beilen waren voor de zoveelste keer op strooptocht en zijn aangehouden voor diefstal", vertelt ondernemer Henk Ten Oever uit Beilen.



Agressie en wildplassen

"Regelmatig lopen er groepjes Duurzaam Verblijf-gasten in het centrum die op strooptocht zijn. Er zitten ook genoeg mensen waar we geen last hebben, maar wij hebben het idee dat er in Duurzaam Verblijf nu een grotere groep mensen verpleegd wordt die garant staat voor overlast", aldus Ten Oever.



Marc Bosscha, voorzitter van de ondernemersvereniging in Beilen, herkent de geluiden van overlast van de winkeliers. "Het gaat niet alleen over diefstal, ook over agressie, wildplassen en drinken in het openbaar. Dat zijn de meest voorkomende klachten."



Aangifte haalt niets uit

Bosscha vindt het belangrijk dat ondernemers aangifte doen zodat er geen gewenning optreedt en de meldingen in beeld worden gebracht, maar Ten Oever vraagt zich af of dat wel genoeg uithaalt.



"Ze willen dat we na een diefstal Duurzaam bellen, maar wij bellen in zo'n situatie rechtstreeks 112. Na aanhouding mag de politie geen informatie meer geven over de dader en zo kunnen wij niet doorgeven over welke mensen het gaat. Op deze manier blijven de dieven terugkeren", legt Ten Oever uit.



Volgens Ten Oever weet Duurzaam Verblijf op die manier niet om hoeveel mensen het gaat. "Duurzaam ontkent altijd dat het mensen van hen zijn, dat stoort mij enorm."



Rooftocht

Een andere winkelier bevestigt het toegenomen aantal winkeldiefstallen, maar denkt dat het niet alleen door Duurzaam Verblijf komt. "De diefstallen van afgelopen week leken niet door mensen uit Duurzaam te zijn gedaan, eerder door dieven die op 'rooftocht' waren."



"Soms worden ook dingen toegeschreven aan een bewoner van Duurzaam, terwijl het geen bewoner blijkt te zijn. Het staat niet op hun voorhoofd geschreven waar ze vandaan komen", zegt Bosscha.



Vrij rondlopen

Een ander irritatiepunt van de ondernemers is dat na een arrestatie de verdachte weer op straat rondloopt. "De politie valt niets te verwijten. Die doet haar uiterste best en is altijd snel aanwezig, maar voor ons is het dweilen met de kraan open. Hier moet iets gebeuren", vindt Ten Oever.



Een politiewoordvoerder legt uit hoe dat kan. "In zo'n geval gaat het vaak over een zogeheten z.s.m.-aanpak voor veelvoorkomende criminaliteit. Dan kunnen verdachten al binnen twee dagen weer op straat lopen. Dan hebben ze bijvoorbeeld wel een boete gehad, maar dan zit de taak van de politie er op en kunnen we er verder niks aan doen."



In gesprek

Duurzaam Verblijf heeft inmiddels aangegeven het gesprek aan te willen gaan met ondernemers. "Alle vormen van overlast is voor ons een reden om daar kritisch naar te kijken. Of dat nou diefstal is of iets anders. Maar we mogen niet zomaar patiënten binnenhouden. Daarom is het belangrijk dat we goed op de hoogte worden gebracht door de ondernemer, de politie of anderen die overlast ervaren, zodat we daar ons beleid op kunnen aanpassen", legt Jacqueline Latumalea-Vos, manager van Duurzaam Verblijf, uit.



In het gesprek wil ze de huidige afspraken evalueren en kijken wat beter kan. Ten Oever is daar blij mee en hoopt dat een wethouder of de burgemeester daarbij ook wil aanschuiven.