Ook in hoger beroep werkstraf voor 'kopschopper' tijdens TT-nacht

ASSEN - Voor poging tot zware mishandeling tijdens de TT-nacht in 2016 is een 25-jarige man uit Assen in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank in Assen veroordeelde de man vorig jaar juli tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.Het Openbaar Ministerie (OM) ging destijds uit van poging doodslag en eiste anderhalf jaar cel , waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Assenaar schopte tijdens de TT-nacht een 22-jarige TT-bezoeker uit Noord-Holland tegen het hoofd na een ruzie bij een pinautomaat. Het slachtoffer lag op de grond, toen de Assenaar flink uithaalde ‘als een voetballer die tegen de bal schopt’.De hogere rechters in Leeuwarden gaan er niet van uit dat de Assenaar de bedoeling had de ander te doden. Ze vonden poging tot zware mishandeling wel bewezen. Een maximale werkstraf vonden zij passend, omdat het letsel ernstig was, maar niet blijvend. Het slachtoffer liep een hersenschudding en een gekneusde neus op.Het OM ging vorig jaar in juli na de uitspraak in Assen in hoger beroep en noemde de vrijspraak voor poging tot doodslag onbegrijpelijk. De verhalen van getuigen logen er niet om, er was met grote kracht geschopt, zei persofficier Pieter van Rest destijds. Het OM kreeg ook bij het Hof hierin geen gelijk.Wel moet de Assenaar het slachtoffer een schadevergoeding van 600 euro betalen.