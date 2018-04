Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 25 april In de nieuwsminuut vandaag onder meer aandacht voor het verdwijnen van seksshops (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

In het nieuws in een minuut van woensdag 25 april gaat het over seksspeeltjes. In tien jaar tijd is een derde van de ouderwetse seksshops uit het straatbeeld verdwenen, maar in Assen zit er nog eentje.

Ook aandacht voor de held van de Winterspelen: schaatser Kjeld Nuis uit Emmen. Hij zit thuis zonder nieuw contract. En in Drenthe vielen vorig jaar twee dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers. Dat is heel weinig, vergelen met de rest van het land.