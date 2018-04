Verdachte kofferbakmoord 17 mei voor de rechter

ASSEN/EMMEN - De man die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen, blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Assen verlengde vandaag voor de derde keer het voorarrest van Hans O.

O. verschijnt donderdag 17 mei voor het eerst voor de rechter in Assen, laat het Openbaar Ministerie weten. Het gaat dan om een pro-formazitting. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld, wel wordt dan duidelijk hoe het staat met het moordonderzoek.De 39-jarige Emmenaar werd 13 februari opgepakt in zijn huis in de wijk Rietlanden . In die wijk werd ook het laatste telefoonsignaal van Meinema geregistreerd op de avond van 30 maart vorig jaar.De volgende ochtend werd de Klazienavener dood gevonden in de kofferbak van zijn auto, die half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden hing. Hans O. wordt verdacht van moord in vereniging. Dat houdt in dat het Openbaar Ministerie er vanuit gaat dat er meerdere daders zijn. Het onderzoek loopt nog.Begin april werd een 24-jarig familielid van Hans O. opgepakt in Emmen. Maar hij werd na een paar dagen vrijgelaten en is ook geen verdachte meer.O.'s advocaat Nico Meijering heeft tot nu toe nog niks willen zeggen over de zaak. Het is, ook voor vrienden en bekenden, nog altijd onduidelijk wat de reden is voor de moord op Meinema.