'Hond in Gieterbos vergiftigd met medicijnresten of drugs'

GIETEN - Het eten van menselijke ontlasting heeft waarschijnlijk geleid tot de vergiftigingsverschijnselen bij een hond in het Gieterbos.

Gisteren meldde RTV Drenthe dat verschillende viervoeters die in het bos hadden rondgelopen met vergiftigingsverschijnselen bij een dierenarts waren beland. Uit onderzoek van Staatsbosbeheer blijkt nu dat het om één hond gaat."We weten zeker dat de hond menselijke ontlasting heeft gegeten, want zijn baasje heeft dat gezien. In de uitwerpselen zat waarschijnlijk restmedicatie of drugs. Gelukkig is het dus maar bij één hond gebleven", zegt boswachter Martijn Harms. Van opzettelijke vergiftiging lijkt dus geen sprake te zijn.Het baasje is met zijn hond bij de dierenarts langs geweest. Het dier is aan de beterende hand. De boswachter heeft nog wel een advies voor hondenbezitters. "Houd de hond dicht bij je, dan kun je zien wat het beest eventueel eet."