Deel dit artikel:











Politie rolt aanbieder cyberaanvallen op: inval in woningen Zuidlaren en Emmen Politie valt woningen in Emmen en Zuidlaren binnen (foto: RTV Drenthe)

HILVERSUM - De politie heeft invallen gedaan in huizen in Emmen en Zuidlaren in verband met het oprollen van 's werelds grootste aanbieder van DDoS-aanvallen.

Bij de website Webstresser.org konden mensen tegen lage prijzen cyberaanvallen bestellen waarmee ze websites konden platleggen. In het buitenland zijn vier mensen opgepakt die beheerder van de website waren.



Bij de invallen in Emmen en Zuidlaren gaat het vermoedelijk om gebruikers van de software. Er zijn gegevensdragers in beslag genomen. Ook zijn vandaag invallen gedaan bij huizen in Zwaagwesteinde, Scheemda en Leeuwarden.



De opsporingsdiensten kwamen Webstresser.org op het spoor door informatie van de Britse politie.