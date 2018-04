Drents brein achter gewelddadige overval in Nes krijgt zeven jaar cel

EMMEN - Een 32-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot zeven jaar cel voor een gewelddadige overval in Nes, bij Heerenveen. De straf valt een jaar lager uit dan de eis.

Ook moet de Emmenaar een schadevergoeding van ruim 73.000 euro betalen aan het 73-jarige slachtoffer, dat zwaargewond raakte. De man wordt gezien als het brein achter de overval.Een 40-jarige verdachte zonder vaste woonplaats is veroordeeld tot zes jaar cel, dat is ook een jaar lager dan geëist.Een 27-jarige man uit Klazienaveen kreeg vier jaar cel van de rechter, voor zijn aandeel in de overval. Tegen hem had het Openbaar Ministerie (OM) slechts honderd uur werkstraf geëist. Volgens het OM had de Klazienavener alleen spullen vervoerd, die waren buitgemaakt bij de overval. Maar de rechtbank vindt bewezen dat zijn rol groter is.De drie verdachten hebben volgens de rechtbank veel geweld gebruikt tegen het slachtoffer.Een andere verdachte, een 42-jarige man uit Aken is veroordeeld tot vier maanden cel voor heling van de spullen van het slachtoffer. Tegen hem had het OM honderd uur werkstraf geëist.Bij de overval werd het 73-jarige slachtoffer uit Nes hard in zijn gezicht geslagen, waarbij zijn neus brak. Daarna is hij vastgebonden met duct-tape. De tape werd ook over zijn gezicht geplakt, waardoor de man vreesde dat hij zou stikken.Het slachtoffer is doodsbang achtergelaten, liggend in in een plas bloed. De 32-jarige man uit Emmen dreigde het slachtoffer te doden, als de man de politie zou bellen.Een paar dagen voor de overval was de 32-jarige man uit Emmen al bij het slachtoffer thuis geweest. Hij had een afspraak gemaakt om een kast te komen bekijken, die de 73-jarige man op Marktplaats had aangeboden.Op de dag van de overval zelf belden de twee andere verdachten aan. Zij kwamen langs met de smoes dat ze interesse hadden in zijn huis, dat te koop stond. Tijdens een rondleiding door het huis grepen ze het slachtoffer.De 32-jarige Emmenaar is vaker veroordeeld. In mei vorig jaar kreeg hij 2,5 jaar celstraf voor een aantal bedrijfsinbraken in Emmen.